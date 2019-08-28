Сегодня в 15:25

Судьба подмосковных крыс взволновала иностранцев

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Активисты занимаются сбором средств на лечение и обустройство нескольких сотен крыс, которые жили в квартире пенсионерки в подмосковном Пушкине. Соответствующая запись появилась в группе «Сообщество помощи крысам с тяжелой судьбой» во «ВКонтакте».

Как уточнили зоозащитники, за один день они получили более 229 тысяч рублей на помощь грызунам. «Переводы продолжают поступать буквально со всего света. Нам пришло несколько Paypal-переводов из США и Бельгии», — указано в одном из постов.

В рамках «операции по спасению» члены сообщества намеревались собрать средства на стерилизацию животных, медицинский осмотр, покупку корма, лекарств, клеток и переносок, мисок и поилок, а также на услуги передержки. Активисты намерены найти всем спасенным крысам новых хозяев.

Как пишет «Подмосковье сегодня», ранее в квартире местной пенсионерки на втором этаже обнаружили несколько сотен крыс.

«Крысы были повсюду, они жили во всех комнатах и даже под полом. Хозяйка морила голодом или просто не могла прокормить. Грызуны питались трупами своих сородичей», — рассказали очевидцы. Общее число животных варьируется от 500 до 600 штук — точное количество установить пока не удается.

В настоящее время их хозяйка направлена на лечение в психиатрическую больницу. Большую часть крыс удалось выловить, однако около сотни по-прежнему остаются в помещении.

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