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Сугробы в Москве выросли до 20 сантиметров

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Сугробы в Москве выросли до 20 сантиметров
Фото: АГН «Москва»

В Гидрометцентре сообщили о росте сугробов в Москве до 20 сантиметров. Информацию об этом передает телеканал «Москва 24».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снегопад в столице закончится во второй половине дня, однако осадки не прекратятся: на смену пушистому снегу придет мокрый. Вечером прогнозируется гололедица.

«На Балчуге высота снежного покрова — 14 сантиметров, высота увеличилась на шесть сантиметров, на ВДНХ — на три сантиметра и составляет 13 сантиметров, в Тушине — всего на четыре миллиметра и составляет 21 сантиметр», — прокомментировал синоптик высоту сугробов.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что за день в Москве может выпасть до 15 сантиметров снега. Коммунальщики взяли под особый контроль тротуары, пешеходные зоны, станции метро и МЦК, ТПУ, объекты социальной сферы и парковки.

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