Россияне вспомнили супы и компоты в пионерских лагерях

Архивное фото школьниц, обедающих супом, натолкнуло россиян на воспоминания о еде в пионерских лагерях. Дискуссия появилась в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Автор топика отметила, что снимок датирован началом 50-х годов и предположительно был сделан в одном из пионерлагерей. Кадр с обеденной трапезой девочек заставил пользователей заностальгировать по советскому детству. «Это первое блюдо, потом было второе и компот или кисель, да еще и яблочко. И главное, что все качественное», — отметила одна из комментаторов. Кто-то с теплотой вспомнил сезонные ягоды и фруктовый суп, которые подавали в столовых. Некоторые отметили, что за питанием детей в лагерях следили, кроме того, школьников взвешивали в начале и в конце смены.

Нашлись комментаторы, вспомнившие, что им в детстве не так сильно нравилось питание в пионерлагерях. «Фу... Как вспомню, так вздрогну. И на полдник — молоко. Теплое. И отдельно пенки. Пенки! Для любителей», — поделилась женщина. Другая юзерша написала, что всегда очень плохо ела в лагерях, ограничиваясь хлебом и компотом.

Ранее москвичи вспомнили советское детство из-за картины с пионерами на Красной площади у мавзолея.