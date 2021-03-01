Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео

В Москве несколько автомобилей из свадебного кортежа опасно проехали по шоссе и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Москва сейчас»

По информации канала, опасные маневры произошли на Варшавском шоссе. На кадрах можно заметить, что на капоте одного из автомобилей растянут флаг Турции.

Позднее, как отмечает «Москва сейчас», стало известно о задержании нарушителей ПДД.

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