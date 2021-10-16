Свидетельница конфликта с приезжими в московском метро стала обвиняемой по делу

Жительница Москвы Ольга Соловьева, ставшая свидетельницей конфликта с участием приезжих в метро, признана обвиняемой по делу. О том, как это произошло, женщина рассказала изданию «Подъем».

Россиянка отметила, что правоохранители вменяют ей нецензурную брань в общественном месте. По словам Соловьевой, накануне ее вызвали в отделение для дачи свидетельских показаний. Там сотрудники сообщили ей, что она задержана.

«Так я из свидетеля стала обвиняемой, типа, что я в вагоне метро, где была толпа, выругалась матом, я матом не ругалась. Я говорила с ними, но без мата», — возмутилась женщина. Москвичка рассказала, что уже официально заявила о несогласии с протоколом.

Соловьева поделилась своей версией случившегося на Таганско-Краснопресненской линии. Женщина отметила, что одна из пассажирок попросила шумящих приезжих вести себя потише. В ответ те начали называть ее «сучкой», утверждая, что это литературное слово. За женщину заступился молодой человек, которому начали угрожать.

По словам Соловьевой, когда одного из агрессоров выводили из вагона полицейские, он заявил снимавшей происходящее на видео девушке, что найдет ее. «Этого нигде на видео нет», — подчеркнула москвичка.

Ранее в Москве задержали троих зачинщиков конфликта в метро. Следствие установило, что в действиях приезжих имелись признаки уголовного преступления, в частности угрозы о применении насилия.