Священник отреагировал на открытие модной кофейни в московской колокольне

Священник Георгий Букин в беседе с «Мослентой» отреагировал на открытие модной кофейни в колокольне церкви Иоанна Воина на Якиманке.

По словам Букина, религиозный комплекс не должен быть оторван от обычной жизни. «При многих монастырях, храмах открывают всевозможные места, где можно неформально пообщаться. Потому что богослужебное пространство, мне кажется, все-таки не очень предполагает такое общение. Но и в то же время отходить далеко от храма иногда люди не хотят, а хотят побыть в этом пространстве, поделиться впечатлениями от службы. Если там никаких морально-нравственных ужасов не происходит, все прилично, наверное, это и прекрасно. Может человек зайдет в кафе, а потом заинтересуется и захочет зайти в храм», — объяснил священник.

Священнослужитель также привел в пример благотворительные фонды, которые ассоциируется у людей с чем-то светлым и чистым, но и там, по его словам, существует свои проблемы, связанные с экономикой, они могут смущать спонсоров, но без этого система не будет работать. «У меня спокойное к этому отношение», — резюмировал спикер.

Ранее москвичи назвали открытие кофейни в колокольне «тягой к цивилизации».