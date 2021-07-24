Священник храма в Москве защитил «чеченский патруль»

Председатель приходского совета храма Живоначальной Троицы в Троицке, отец Николай Степанычев выступил в защиту чеченского ЧОПа, который москвичи раскритиковали за патрулирование городских улиц. В разговоре с «Мослентой» он напомнил, что все москвичи — граждане одной страны.

«Речь идет не о каком-то "шариатском патруле", — пояснил священник. — Эти люди из отряда — такие же граждане России. Они не ходят со знаменами ислама. Это частное предприятие».