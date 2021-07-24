Священник храма в Москве защитил «чеченский патруль»
Председатель приходского совета храма Живоначальной Троицы в Троицке, отец Николай Степанычев выступил в защиту чеченского ЧОПа, который москвичи раскритиковали за патрулирование городских улиц. В разговоре с «Мослентой» он напомнил, что все москвичи — граждане одной страны.
«Речь идет не о каком-то "шариатском патруле", — пояснил священник. — Эти люди из отряда — такие же граждане России. Они не ходят со знаменами ислама. Это частное предприятие».
При этом отец Николай заверил — симметричного ответа от православных москвичей не будет. «Создавать такие же отряды в православном храме, конечно же, никто не собирается», — сказал священник.
Патрули, полностью состоящие из чеченцев, появились на улицах Троицка. С ними заключила договор местная администрация. Мужчины в черной форме должны были помогать сотрудникам полиции следить за порядком в общественных местах.
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