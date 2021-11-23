Священник Павел Островский осудил поведение руководителя МХАТа

Подмосковный священник Павел Островский в беседе с «Мослентой» осудил поведение нового директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, который ранее обнародовал информацию о создании бывшим худруком Эдуардом Бояковым молельной комнаты в театре.

Островский отметил, что больше всего его расстраивает появившаяся в наши дни традиция «выносить сор из избы». «Меня печалит то, что люди иногда рассказывают журналистам такие вещи, которые они не имеют права говорить, потому что это их не касается, но еще и дают какие-то оценки действиям других. То есть очевидно, что новый Кехман мог бы посовещаться с Бояковым и у него об этом спросить, да и в принципе зачем об этом рассказывать? Потому что, правда, молитва — это личное дело», — говорит священник.

По его словам, в том, что Бояков оборудовал подобную комнату в театре, нет ничего плохого и неправильного. Такое поведение совершенно нормально для верующего человека, у которого была возможность создать себе место для молитвы. «Он же это сделал не на сцене, не в зале, а сделал это у себя в кабинете. Нашел какое-то место, которое никому не мешало, поставил иконы, уединялся для молитвы. Сам факт того, что об этой молельной комнате никто не знал, говорит о том, что это было место для уединения. Теперь об этом так сказано, будто это что-то плохое. Это печально», — резюмировал он.

Ранее Кехман рассказал, что увидел в кабинете у Боякова горящие лампады, а также обнаружил в театре комнату, где хранятся мощи. Он также добавил, что личные иконы из театра приходят забирать знакомые бывшего художественного руководителя.