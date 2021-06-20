Сын музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Сын советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой в Москве. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 32-летний мужчина свел счеты с жизнью вечером 19 июня. При этом предсмертной записки он не оставил.

Известно, что Егор Башлачев был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее он также проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник.

Александр Башлачев — культовая фигура рок-музыки 1980-х годов. В 1986 году Башлачев окончательно поселился в Ленинграде и устроился на работу в котельную «Камчатка», где с 1986 по 1988 год также работал Виктор Цой. Башлачев погиб в возрасте 27 лет, выпав из окна восьмого этажа. Его сын появился на свет уже после гибели музыканта.

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