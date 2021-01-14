Сын Владимира Конкина обосновал неприязнь брата-близнеца к отцу

Сын заслуженного артиста России Владимира Конкина объяснил, почему некоторые родственники актера считают его виновным в смерти дочери. В беседе с журналистами «Собеседника» Святослав обосновал и неприязнь, которую его брат-близнец Ярослав испытывает по отношению к отцу.

Сын артиста отметил, что в сложившейся ситуации может понять и отца, и брата, и не может никого из них осуждать. При этом он отметил, что считает правильным обсуждать семейные дела на кухне с близкими, а не выносить на телевидение. «Неприятно, что брат попал в такое эмоциональное состояние. У него возникло ощущение, что в гибели Софии виновен папа. Это неверное ощущение, но оно возникло», — сказал он.

Рассуждая о причине публичных упреков в адрес отца со стороны Ярослава, его брат предположил, что на эмоции родственника вывели создатели телепрограммы, которые «нажали» на его больные точки, и вывели его с женой на разговор.

Как уточняет MK.RU, ранее Ярослав Конкин в эфире ток-шоу раскритиковал родителя и счел его виновным в смерти сестры Софии. Вспоминая различные события из прошлого, он, кроме прочего, заявил, что отец всегда питал к нему ненависть и однажды даже стрелял по нему из пистолета.

София Конкина погибла в сентябре во время плавания в в бассейне одного из фитнес-центров Москвы. Ее похоронили 29 сентября на Пятницком кладбище.

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