Сын Высоцкого объяснил москвичам решение изменить памятник отца

Российский актер Никита Высоцкий, сын известного советского поэта и песенника Владимира Высоцкого, объяснил москвичам решение изменить памятник отца и установить обновленный монумент на Ваганьковском кладбище к 40-летию со дня смерти. Об этом в субботу, 25 июля, он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Высоцкого-младшего, скульптуру изменил сам же автор первоначального монумента — архитектор Александр Руковишников. Он также отметил, что обновленный памятник повторил первоначальный план, который готовился в 1985 году и не был реализован ранее. «По разным причинам — техническим и идеологическим — в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее», — объяснил сын поэта.

Кроме того, Высоцкий-младший опроверг информацию, что скульптура стала ниже. Наоборот, памятник вырос на 38 сантиметров. «Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — заявил российский актер.

Отмечается, что 25 июля к могилы Владимира Высоцкого приезжают и приходят сотни человек с цветами. Помимо этого, люди читают стихи поэта и исполняют его песни.

24 июля стало известно, как москвичи оценили обновленный памятник советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, установленный на его могиле на Ваганьковском кладбище. «Нам не нравится, старый был лучше. Он здесь вообще на себя не похож», — заявили горожане. — Действительно, Жеглов. Памятник милиционеру в смирительной рубашке».

Владимир Высоцкий — известный советский поэт, автор-исполнитель песен и актер. Он родился в 1938 году в Москве. Россиянам он запомнился по ролям в кинокартинах «Плохой хороший человек» и «Место встречи изменить нельзя». Его избранные стихи: «Большой Каретный», «Братские могилы», «Кони привередливые», «Райские яблоки» и «Баллада о детстве». Умер 25 июля 1980 года. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, заявили врачи. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

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