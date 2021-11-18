Табличка с ошибкой в московском парке привлекла внимание россиян

Табличка с неправильной датой в московском парке Дружбы привлекла внимание россиян. Снимок ошибки выложили в Facebook-группе «Речной вокзал и окрестности».

«Уже несколько дней наблюдаю появившуюся табличку в парке Дружбы с непонятной для меня датой — 1938 год. У меня много вопросов на этот счет», — отметила автор топика. Женщина пояснила, что во всех источниках указан другой год основания парка, и поинтересовалась у комментаторов, что это может значить.

Многие предположили, что при установке таблички зону отдыха перепутали с соседним парком Северного Речного вокзала, который был основан как раз в 1938 году. «Парк Дружбы основан после фестиваля молодежи и студентов 1957 года, и точка! Никто не имеет права искажать и менять исторические факты!» — возмутились в комментариях.

В пресс-службе Департамента культурного наследия сообщили, что дата указана в соответствии с единым реестром объектов культурного наследия и на основании историко-культурных исследований. «В 1938 году архитектором Т. П. Шафранским была спроектирована планировочная ось, композиционно связавшая парк Северного Речного вокзала и парк Дружбы», — пояснили в ведомстве. При этом обращение жительницы отправили в соответствующий орган, который занимается подобными вопросами.

Ранее на улицах Москвы заметили необычные таблички с мотивирующими цитатами. Их установили на остановках городского общественного транспорта.