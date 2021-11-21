Тайник закладчиков в московском подъезде возмутил россиян

В одном из московских подъездов закладчики устроили тайник в плафоне на лестничной клетке. Пост об этом появился в Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».

По словам автора топика, жильцы дома заметили, что плафон регулярно ломается после починки. Пообщавшись с рабочими, соседи обнаружили, что неизвестные прятали наркотики под лампой. Одну из таких находок передали полиции. «Сегодня плафон опять пришли чинить. Так понимаю, закладчики продолжают свою работу», — заключила женщина.

Многие комментаторы возмутились такому поведению и поделились своими историями про закладчиков. «Как эти наркоманы надоели! У нас в подъезде все цветы перервали!», «У нас регулярно оставляют и приходят нагло, совершенно не стесняясь жителей», — пожаловались пользователи сети.

Кто-то предложил оставить наркоманам записку о том, что плафон регулярно проверятся и найденное под ним передается в полицию. «Напишите так: "Закладчики, ваше фото уже в полиции. По камерам вас скоро найдут"», — посоветовала одна из юзерш. Кто-то отметил, что можно предъявить претензии «Жилищнику» из-за того, что плафон установлен ненадлежащим образом и его можно быстро снять.

Ранее москвич пожаловался на закладчиков в подъезде и получил советы. Комментаторы рассказали мужчине, куда обращаться в таких случаях.