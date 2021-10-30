«Тайный пассажир» выйдет на проверку московских автовокзалов

Инспектировать работу московских автовокзалов теперь будет «тайный пассажир». Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно его данным, «тайный пассажир» будет ежемесячно проверять чистоту помещений и то, насколько сотрудники автовокзалов доброжелательны, профессиональны и готовы помочь пассажирам.

По итогам каждой проверки «тайный пассажир» будет составлять отчет: если у него возникнут какие-то замечания или комментарии по работе персонала, то для сотрудников автовокзалов проведут специальные тренинги, объяснили в пресс-службе.

Ранее на портале правительства Москвы запустили услуги по поиску работы. Пользователи могут прикрепить к форме онлайн-заявки свое резюме, которое поможет актуализировать карьерный консультант.