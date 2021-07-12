Таксист проехал по двору и напугал москвичку с собакой

Во дворе одного из жилых домов по улице Куусинена в Москве таксист на автомобиле с маркировкой агрегатора Uber напугал местную жительницу, вступившую с ним в конфликт. Инцидент попал на видео, оно появилось в группе «Наша Ходынка» в Facebook.

На видео москвичка заявила, что проезжать по двору нельзя. Водитель в свою очередь ответил, что не видит ни одного дорожного знака, подтверждающего запрет. После этого он продолжил движение, чуть не наехав на женщину и ее собаку породы йоркширский терьер.

«Если и можно ездить, то со скоростью не более пяти километров в час», — возмутилась автор ролика.

В комментариях под постом женщине предложили «подучить ПДД и не ссориться с таксистами», а также сообщить «в поддержку агрегатора о недопустимом поведении» водителя.

На момент написания новости пост в группе был удален.

Автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев в разговоре с МОСЛЕНТОЙ пояснил, что зачастую водители объезжают пробки по дворам, а москвичи протестуют против этого. «В соответствии с ПДД водители такси могут проезжать по территории двора, если там нет запретительных знаков. Некоторые из них также не касаются таксистов, если им нужно высадить или забрать пассажира или если водитель живет в этом доме», — уточнил он.

Эксперт отметил, что конфликт не может возникнуть на ровном месте, но уважительное отношение друг к другу препятствует возникновению подобных ситуаций. «С одной стороны, ПДД разрешают водителю двигаться в жилой зоне со скоростью до 20 километров в час, — подчеркнул Бахарев. — Но люди во дворе не ожидают скоростного движения. В конце концов, там гуляют дети и домашние животные. Если водитель въезжает в дворовую территорию, первое правило — ехать с такой скоростью, чтобы оставалась возможность затормозить перед внезапным препятствием. Та же собака, внезапно оказавшись на проезжей части, совершенно не контролирует ситуацию. Так что в жилых дворах лучше передвигаться со скоростью до 10 километров в час. Это безопаснее для всех».

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