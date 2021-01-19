Таксист в Москве подрезал учебную машину и закидал ученицу и инструктора снегом

Московский водитель сервиса «Яндекс. Такси» подрезал учебную машину и закидал ученицу и инструктора снегом. Кадрами конфликта делится Telegram-канал Hue.

Сообщается, что инцидент произошел на западе столицы. Учебный автомобиль, в котором находились ученица по имени Устинья и ее инструктор, направлялся по улице Запорожской, когда машина «заглохла».

Вследствие неплановой остановки автомобили сзади начали сигналить и мигать дальним светом, однако, когда девушка двинулась с места, ее подрезал таксист. На кадрах видно, что между инструктором и водителем такси началась словесная перепалка, в результате которой таксист закидал инструктора и ученицу снегом и удалился.

По данным канала, девушка собирается написать на таксиста заявление в полицию.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!