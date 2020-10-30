Московские таксисты заблокировали выезд с парковки аэропорта Домодедово в знак протеста против новых правил оплаты стоянки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, администрация аэропорта открыла шлагбаумы, чтобы предотвратить скопление автомобилей. В настоящий момент заторов нет, утверждают очевидцы.

До 27 октября на привокзальную площадь можно было заезжать бесплатно на 15 минут. Однако позднее администрация аэропорта решила ограничить въезд для автомобилей из-за злоупотреблений водителями такси. Согласно новым правилам, в течение двух часов можно дважды въехать бесплатно на 15 минут.

«Недобросовестные перевозчики на постоянной основе злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь, въезжая и заезжая каждые 15 минут "по кругу". Их действия приводили к систематическому нарушению ПДД, провоцировали ДТП, мешали добросовестным перевозчикам выполнять заказы, осуществлять комфортную посадку и высадку пассажиров», — заявили в пресс-службе Домодедово.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!