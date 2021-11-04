Российский танцор рассказал о соседстве с сутенером в московской коммуналке

49-летний танцор Константин Гроусс рассказала в беседе с «Мослентой» о своей жизни в коммунальной квартире на Малой Молчановке в столице, а также о соседстве с сутенером и проститутками.

Мужчина отметил, что дом, где он жил, располагается напротив посольства Бельгии, и сейчас его уже весь расселили, отремонтировали и перевели в класс элитной жилой недвижимости. По его словам, в какой-то момент в этой квартире вместе с ним поселился еще один мужчина. Ему было около сорока лет. Танцор описал соседа, как человека среднего роста, с залысинами, яркого и «приблатненного» вида. «Каждый день к нему с Арбата ходили по две молодых проститутки. Как потом выяснилось, он был сутенером. И эти проститутки постоянно тусовались в нашей квартире, каждый вечер разные. Наглый тип, все время надоедал», — рассказал он.

Гроусс отметил, что однажды даже подрался с постояльцем комнаты и признался, что из-за его крупного телосложения драться с ним был достаточно сложно. Мужчина тогда побоялся, что все может закончиться трагично, но на помощь ему подоспела хозяйка и разняла их. Спустя месяц после того случая сутенер пропал,. Никто не знал, куда исчез проблемный жилец. Девушки также в квартиру ходить перестали.

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