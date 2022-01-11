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Татьяна Тарасова вновь попала в больницу

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Татьяна Тарасова вновь попала в больницу
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Председатель шоу «Ледниковый период», заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь попала в больницу. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Я в больнице», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом издания. Подробности госпитализации и своего состояния она комментировать отказалась.

Стало также известно, что на днях заслуженному тренеру вызывали скорую после жалоб на головную боль и боли в животе. Врачи оказали ей помощь, но госпитализировать не стали.

Ранее Тарасова попала в больницу в Москве из-за высокого давления и болей в груди.

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