Технополис «Москва» почти в два раза увеличил выпуск продукции за полгода

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» за шесть месяцев в 2021 году в 1,7 раза увеличили объемы производства продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает портал правительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, данный показатель в два раза больше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Уточняется, что общая сумма выпущенных товаров и оказанных услуг составила более десяти миллиардов рублей.

«В тройку лидеров вошли предприятия, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, — 2,1 миллиарда рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера — 1,4 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

В заключение заммэра добавил, что за полгода работы на предприятиях технополиса «Москва» было создано более 800 новых рабочих мест.

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