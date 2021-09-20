Тела двух мигрантов нашли на частном участке в Новой Москве

Тело двоих уроженцев Таджикистана нашли в деревне Троица поселения Вороновское в Новой Москве, пишет «Московский комсомолец».

Трупы мигрантов были обнаружены в воскресенье, 19 сентября, около 14:30. Они находились в бытовке на территории частного участка. Полиция выяснила, что погибшим мужчинам 22 и 48 лет. Иностранцы были подсобными рабочими, занимались ремонтом. Предварительная причина их смерти — некриминальная. Расследование продолжается.

Ранее в лесу в городском округе Балашиха, недалеко от микрорайона Кучино в Подмосковье, нашли труп женщины. Она умерла от множественных ножевых ранений в область груди.

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