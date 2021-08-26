Тела матери и дочери нашли в квартире в Москве

В квартире дома на улице Менжинского в Москве обнаружили тела 82-летней женщины и ее 59-летней дочери. По предварительной версии, сначала мать помогла уйти из жизни своей дочери, а потом сама покончила с собой, сообщает «Московский комсомолец».

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия после звонка мужчины, который заявил, что не может дозвониться до своих родственниц. По приезде полицейских им никто не открыл, а из квартиры доносилось зловоние, в связи с чем было принято решение вскрывать дверь.

Когда правоохранители зашли в помещение, они нашли тела матери и дочери, одетые в ночные рубашки и лежащие на одной кровати. Также были найдены аккуратно сложенные документы обеих погибших и почти пустая бутылка водки с двумя рюмками на столе. По данным судмедэксперта, дочь умерла раньше матери на несколько дней. Стало известно, что она страдала психическим расстройством.

Ранее в Московской области 83-летний пенсионер убил свою дочь. Как стало известно, конфликт между 56-летней женщиной и ее отцом произошел ночью на территории ЖК «Бутово» в Ленинском городском округе. Во время ссоры пожилой мужчина ударил дочь ножом.

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