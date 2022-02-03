Тела пенсионерок две недели пролежали в квартире с открытым газом

Тела пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери, две недели пролежали в квартире с открытым газом. О произошедшем на второй улице Синичкина в столице стало известно «Московскому комсомольцу».

По имеющимся данным, женщины вели затворнический образ жизни. Мать страдала ожирением, поэтому очень редко выходила из дома. У дочери была душевная болезнь, с соседями она даже не здоровалась. По этой причине жители дома не забили тревогу.

О неудачных попытках связаться с пенсионерками во вторник, 1 февраля, сообщил студент, снимающий у них другую квартиру. Молодой человек рассказал, что женщины не подходили к телефону с 19 января. Поначалу он не придавал этому значения, так как они и раньше не всегда отвечали ему, однако в этот раз их молчание чересчур затянулось.

Студент решил наведаться к своим арендодательницам. Подойдя к их дому, он обратил внимание, что в квартире горит свет и открыты форточки. Пенсионерки не открывали, поэтому парень постучался к соседям. Жительница одной из квартир рассказала, что последний раз видела младшую из пенсионерок 7 января. Несколько человек обратили внимание, что обычно мать и дочь очень громко разговаривали друг с другом, но в последнее время их не было слышно.

Когда вызванные спасатели вскрыли дверь квартиры, внутри были обнаружены тела хозяек. Предположительно, они пролежали там около двух недель.

Уточняется, что, помимо форточек, на кухне была открыта газовая конфорка, и все это время в помещение поступал газ. При этом соседи не чувствовали запаха. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее тело жителя московской многоэтажки обнаружили на козырьке подъезда.