Телефонные мошенники украли у московской семьи деньги на лечение ребенка

Четырехлетний сын потерпевшей болен раком и около двух лет проходит курс химиотерапии. Деньги, заработанные родителями мальчика, планировалось потратить на лечение и реабилитацию. Женщина уточнила, что сообщила мошенникам об онкологии сына во время звонка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее 76-летний профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко лишился жилья после общения с мошенниками. С помощью уловок злоумышленников пожилой мужчина подписал документы о продаже квартиры.