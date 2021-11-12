Телефонные мошенники украли у московской семьи деньги на лечение ребенка
Телефонные мошенники украли 980 тысяч рублей у семьи онкобольного ребенка в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Потерпевшая рассказала, что злоумышленники позвонили ей, представившись сотрудниками банка, и заявили, что на ее имя якобы оформляется кредит, поэтому ей необходимо назвать код из СМС. Женщина передала мошенникам цифры, после чего вся сумма, которая была на ее счете, исчезла.
Четырехлетний сын потерпевшей болен раком и около двух лет проходит курс химиотерапии. Деньги, заработанные родителями мальчика, планировалось потратить на лечение и реабилитацию. Женщина уточнила, что сообщила мошенникам об онкологии сына во время звонка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее 76-летний профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко лишился жилья после общения с мошенниками. С помощью уловок злоумышленников пожилой мужчина подписал документы о продаже квартиры.