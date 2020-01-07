Телешоу «Дом-2» переедет в новые павильоны

Телешоу «Дом-2» весной 2020 года переедет в новые павильоны, площадь предоставленного участка составит 1,6 гектара. Об этом 7 января агентству «Москва» рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май», — отметил он. После переезда размер павильонов «Дома-2» увеличат на 60 процентов, а их нынешний участок для съемок будет демонтирован в связи со строительством дороги Марьино — Саларьево.

Трасса должна быть готова к 2021 году. Она обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро «Саларьево» и «Филатов луг».

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!