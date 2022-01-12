Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти

Стало известно о проблемах со здоровьем у журналиста Михаила Зеленского, с которыми он боролся незадолго до смерти. О его состоянии в последние дни жизни «Вечерней Москве» рассказала известная телеведущая Мария Ситтель.

Коллега умершего отметила, что судьба атаковала Зеленского буквально со всех сторон, но он старался сохранять позитивный настрой. За внешней легкостью, подчеркнула она, скрывалась внутренняя борьба.

«Мишка работал на износ. У него были реабилитационные периоды даже, но все заживало, и мы шли дальше. Он так стремился все успеть… Я допускаю, что его сердце просто не выдержало», — поделилась мыслями Ситтель.

Ранее ведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев отреагировали на смерть Зеленского.