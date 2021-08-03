Телеведущая Тутта Ларсен стала жертвой мошенников и предупредила москвичей

Злоумышленники часто представляются электриками из местного «Жилищника», сказала телеведущая. Они говорят, что отключают электричество за долги, при этом не предоставляя никаких официальных документов. Ларсен подала заявление в полицию, а также написала пост в Facebook с предупреждением, чтобы жители столицы были бдительны и не верили аферистам. В комментариях ей написали, что подобное происходит по всей Москве.

Ларсен отметила, что, когда она вместе с семьей вернулась в квартиру, их встретил неприятный запах, доносившийся из холодильника. Без электричества испортились все лежащие в нем продукты.

По словам телеведущей, ранее у нее действительно была задолженность за услуги ЖКХ, однако она оплатила ее. Во время отпуска ей позвонили из вневедомственной охраны и сообщили, что пульт перестал видеть ее квартиру, после чего жилище проверила охрана, которая не нашла ничего подозрительного.

При этом позже оказалось, что кто-то вскрыл щиток и выдернул предохранитель. «Я теперь вообще не представляю, как в этом запахе жить. У меня с завтрашнего дня начинается суперинтенсивная рабочая неделя…» — рассказала она.