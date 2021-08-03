Телеведущая Тутта Ларсен стала жертвой мошенников и предупредила москвичей
Российская телеведущая Тутта Ларсен, проживающая в Донском районе Москвы, в беседе с изданием «Правмир» рассказала, что во время отпуска в ее доме отключили электричество. За время ее отсутствия мошенники выдрали рубильник из щитка.
Злоумышленники часто представляются электриками из местного «Жилищника», сказала телеведущая. Они говорят, что отключают электричество за долги, при этом не предоставляя никаких официальных документов. Ларсен подала заявление в полицию, а также написала пост в Facebook с предупреждением, чтобы жители столицы были бдительны и не верили аферистам. В комментариях ей написали, что подобное происходит по всей Москве.
Ларсен отметила, что, когда она вместе с семьей вернулась в квартиру, их встретил неприятный запах, доносившийся из холодильника. Без электричества испортились все лежащие в нем продукты.
По словам телеведущей, ранее у нее действительно была задолженность за услуги ЖКХ, однако она оплатила ее. Во время отпуска ей позвонили из вневедомственной охраны и сообщили, что пульт перестал видеть ее квартиру, после чего жилище проверила охрана, которая не нашла ничего подозрительного.
При этом позже оказалось, что кто-то вскрыл щиток и выдернул предохранитель. «Я теперь вообще не представляю, как в этом запахе жить. У меня с завтрашнего дня начинается суперинтенсивная рабочая неделя…» — рассказала она.
На подобное мошенничество пожаловались и соседи Ларсен. Например, житель соседнего подъезда Михаил Нестеров рассказал, что с 2020 года неизвестные люди стали периодически отключать в его квартире электричество, а примерно через месяц из рубильника вынули провода.
После того, как мужчина вернулся в город спустя продолжительное время, он обнаружил, что с замка на электрощитке срезали трос — рубильник был выдран, а провода срезаны. В квартире так же испортились продукты, стоял неприятный запах. В «Жилищнике» москвичу сказали, что эти люди приходят не от них. По этой причине они не знали о произошедшем.
В квартире Ларсен электроснабжение восстановили 2 августа. По ее словам, пришел неизвестный мужчина и молча привел все в порядок. Дозвониться в «Жилищник» она так и не смогла.
Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о новом способе мошенничества. По его словам, существует такая часть видеоконтента, когда реальное лицо человека заменяется виртуальным. Например, для звонка через Zoom-call. Специалист рекомендовал не отвечать на звонок, если есть подозрения, что это мошенники. Можно также использовать специальные приложения для распознавания номеров.
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