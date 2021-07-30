Тело актера из «Марша Турецкого» десять дней пролежало в московской квартире

Тело актера Максима Михайлина обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве, сообщает «Комсомольская правда». Труп пролежал там десять дней, пока его не нашли полицейские.

Все это время мать актера находилась с ним в одной квартире. Парализованная женщина не могла позвать на помощь. Когда ее обнаружили, она находилась в предсмертном состоянии и была «совершенно разбита» смертью сына, рассказал «Комсомольской правде» друг семьи артиста.

Полицейские проверили квартиру актера после обращения подруги семьи. Она сообщила, что не может дозвониться до Михайлина и живущей с ним матери.

Предварительно установлено, что Михайлин умер от естественных причин. На теле не нашли следов насильственной смерти.

Михайлин в первую очередь известен зрителям по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

Ранее в квартире на востоке Москвы нашли тела матери и сына спустя неделю после смерти. Родственники подняли тревогу после того, как не смогли до них дозвониться.

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