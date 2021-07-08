Тело беременной нашли под окнами дома в Москве

Под окнами дома в Москве нашли труп беременной женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, тело было обнаружено на улице Академика Павлова. Правоохранительные органы установили личность погибшей.

Известно, что недавно ей исполнилось 34 года, женщина находилась на пятом месяце беременности.

28 июня сообщалось, что в Москве на нудистском пляже в Серебряном Бору нашли труп трансгендера. На нем были разорваны шорты и бюстгальтер. Сообщается, что на нетрадиционную сексуальную ориентацию погибшего указывали длинные волосы, кольца на руках и серьги в ушах.

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