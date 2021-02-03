Тело москвички пять часов искали в заваленной мусором квартире

В заваленной мусором московской квартире на Живописной улице пять часов искали тело пенсионерки, страдавшей психическим расстройством. Об этом сообщает «Вести.Ru» в среду, 3 февраля.

Уточняется, что женщину насмерть завалило отходами, которые она копила несколько лет. По информации «Московского комсомольца», 79-летняя женщина обычно передвигалась по квартире через «норы», однако, судя по всему, одна из них не выдержала и обрушилась.

Для того, чтобы найти хозяйку квартиры, пришлось выгребать мусор в контейнер. Предполагается, что москвичка умерла под завалами в конце января. Ее соседи отмечали, что из квартиры всегда доносился неприятный запах, однако в последнее время он усилился. Отмечается, что пенсионерка часто приносила домой вещи с помоек.

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