Тело победительницы конкурса «Мисс Кузбасс-2010» нашли в московском лесу

Тело победительницы конкурса «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой в пятницу, 4 февраля, нашли в лесу в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

О пропаже девушки ранее заявил ее супруг Александр Попов. Позднее он признался, что убил супругу, расчленил и выбросил тело в реку Десну. На место тогда отправили водолазов, но те ничего не нашли. Через некоторое время мужчина начал отрицать свою вину.

Сегодня мужчина рассказал, где на самом деле спрятал тело убитой жены еще полгода назад и полностью признал свою вину. Уточняется, что тело женщины не было расчленено.

Несмотря на собранную СК достаточную доказательную базу, родственники Попова продолжают не верить в его виновность.

Ранее в Москве с помощью дрона нашли тело пропавшего без вести лыжника.