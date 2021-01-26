Тело российской певицы час пролежало под окнами дома в Москве

В Москве обнаружили мертвой 48-летнюю российскую певицу и актрису, вокалистку поп-группы «Восток» Натэллу Ас. Об этом во вторник, 26 января, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, тело певицы случайно нашел прохожий под окнами жилого дома на улице Теплый Стан — оно пролежало там около часа. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили рядом с Ас ее сумку с документами, мобильным телефоном и ключами.

По предварительной версии, женщина могла упасть с пожарной лестницы, расположенной на торце дома. «Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было», — пояснил источник.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего и ищут возможных очевидцев.

Натэлла Ас была вокалисткой группы «Восток», известной благодаря таким композициям, как «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи», «Снежная королева». Также она снималась в эпизодических ролях в кино и рекламе.

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