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Тело студента было обнаружено в московском спорткомплексе

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Тело студента было обнаружено в московском спорткомплексе
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тело студента было обнаружили в московском спорткомплексе МГТУ имени Баумана. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, умершего без следов насильственной смерти нашли в помещении спортивного зала на матах, им оказался студент первого курса МГТУ имени Баумана 2003 года рождения.

Сообщается, что молодой человек не имел противопоказаний к занятиям спортом. Предположительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Москве в парке «Лосиный остров» с помощью дрона нашли тело пропавшего без вести мужчины.

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