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Температура в Москве оказалась ниже нормы

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

В понедельник, 8 июля, температура в столичном регионе будет держаться ниже климатической нормы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, Москва и область будут находиться под влиянием циклона, при переменной облачности временами пройдут кратковременные дожди. «Характер погоды в столичном регионе изменится мало: температура по-прежнему не дотягивает до климатической нормы, низким останется и фон атмосферного давления», — говорится в сообщении. Относительная влажность воздуха составит 50 процентов.

В первые дни недели возможны грозы. В то же время ожидается потепление до 21-24 градусов, но со среды станет прохладнее — 17-20 градусов. По данным метеорологов, жаркая погода вернется в город не раньше середины месяца.

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