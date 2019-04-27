Температура в Москве побила рекорд

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 14:00 субботы поднялась до 24,2 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — рассказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, вслед за аномальным теплом в столичный регион придет похолодание. В ночь на Пасху, в воскресенье, 28 апреля, могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы. В дневное время суток, по информации специалистов, будет солнечно.

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