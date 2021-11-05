Темпы вакцинации в Москве увеличились более чем в четыре раза

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении более чем в четыре раза темпов вакцинации от COVID-19 среди жителей столицы. Об этом мэр заявил в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, на данный момент уже полностью вакцинированы 4,5 миллиона жителей города, но цифра эта относительна, так как часть людей прививается в других регионах и в Подмосковье.

«Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что система QR-кодов сохранится после завершения ноябрьских праздников и ковидных каникул.