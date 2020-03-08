Тепло в Москве 8 марта оказалось рекордным

Температура воздуха в Москве утром в воскресенье, 8 марта, достигла 8,5 градуса тепла и стала рекордной за всю историю метеонаблюдений в городе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро столичного региона.

Прежний исторический максимум в Международный женский день был установлен в 2014 году, тогда воздух прогрелся до 8,3 градуса. Синоптики отметили, что окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Температурный рекорд в Москве фиксируется второй день подряд. Накануне, 7 марта, воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на три градуса больше прежнего рекордного значения.

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