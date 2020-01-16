Тепло в Москве побило почти вековой рекорд

Температура воздуха 16 января в Москве побила рекорд 1925 года. К 22:00 синоптики зафиксировали на метеостанции ВДНХ 3,2 градуса тепла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

До этого максимальная температура воздуха 16 января составляла 3,1 градуса тепла. Всего, по данным специалистов, с начала 2020 года средняя температура в Москве на 8,7 градуса превышает норму, а с начала календарной зимы — на 7,4 градуса.

Ранее 16 января сообщалось, что погода в Москве установила первый за январь температурный рекорд.

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