Отец Алисы Тепляковой отказал Онищенко в психологической консультации

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, в семейном блоге заявил, что в случае, если бы на психологическую консультацию к его дочери пришел заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, ему было бы отказано в услуге.

«Если, к примеру, Онищенко захочет личную консультацию, мы будем вынуждены ему отказать, так как, во-первых, его возраст не позволит Алисе проверить, является ли он одаренным ребенком, а во-вторых, он нас не любит. Наверное, это что-то личное», — написал он.

Ситуации предшествовал комментарий академика о том, что девочка находится в огромном стрессе. Онищенко отметил, что его не очень волнует появившаяся в сети информация о том, что Тепляков организует консультации ребенка за 50 тысяч рублей. Он уточнил, что больше обеспокоен состоянием самой девочки. «Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков сейчас идет», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о травле семьи девятилетней студентки МГУ.