Тесака похоронили на московском кладбище в белом гробу

Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронили в белом гробу на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Траурная церемония прошла без происшествий и провокаций. На прощание с ним пришли толпы людей. На кладбище ввели дополнительные меры безопасности: посетители проходили через металлодетекторы, сумки и рюкзаки проверяла полиция.

О смерти Тесака стало известно 16 сентября. Его нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Рядом была обнаружена предсмертная записка. Она заканчивается словами «простите меня».

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