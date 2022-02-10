Москвичам предложили научиться зарабатывать в TikTok

Центр «Моя карьера» предложил москвичам научиться зарабатывать в Instagram и TikTok. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра.

Центр проведет серию бесплатных вебинаров и лекций по заработку в социальных сетях. Директор учреждения Ирина Швец пояснила, что интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, а его активное развитие предоставило широкие возможности реализовать себя. «Каждый, кто хочет идти в ногу со временем и развивать свою карьеру с использованием популярных интернет-площадок, может стать участником наших новых образовательных мероприятий», — заключила она.

Первое занятие курса «Инстаграм-продвижение. Базовый уровень» начнется в 10 часов во вторник, 15 февраля. В рамках курса слушателям за четыре двухчасовых вебинара объяснят, как составлять план развития и грамотно вести свой аккаунт.

На лекциях курса «"ТикТок" для бизнеса и экспертов» обучающихся научат заработку в сети и демонстрации преимущества своей продукции. Первое занятие пройдет в среду, 16 февраля и начнется в 11 часов.

Ранее в Москве были найдены вакансии с зарплатой более 400 тысяч рублей.