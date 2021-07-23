Тимати попал на видео во время шопинга в Москве и удивил фанатов своей покупкой

На кадрах видно, что Тимати собрался купить гладильную доску. При этом артист был в сопровождении охраны — двух мужчин, которые ходили вместе с ним по торговому залу и катали за ним тележку.

Пользователи сети отметили, что, поскольку Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой и его давно не видели вместе с победительницей шоу «Холостяк» с его участием Катериной Сафаровой — вероятно, в настоящее время он одинок, поэтому теперь сам гладит свои вещи: «Хозяйственный», «Гладить собрался», «На серф поедет».

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