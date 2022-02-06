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Торговля гипсовыми головами восхитила россиян

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Торговля гипсовыми головами восхитила россиян
Фото: Валерия Потапова / страница группы «Ломоносовский район и окрестности» в Facebook

Участница группы Facebook «Ломоносовский район и окрестности» опубликовала фотографию одной из столичных улиц, где торгуют гипсовыми головами и восхитила россиян.

На опубликованном кадре видно, как продавец на улице без навеса торгует гипсовыми фигурами Венеры Милосской, Гаттамелаты, Будды и даже мастера Йоды из фильма «Звездные войны». «На улице Строителей сегодня продавали максимально нужные вещи в наше суровое и финансово нестабильное время. С другой стороны, не в Саларьево же им с головой Йоды ехать. И с красными домами — полная гармония», — рассказала в посте женщина.

Многие москвичи в комментариях тут же начали интересоваться, по каким дням и где работает торговая точка. Местные жители в ответ рассказали, что продавцы обычно появляются по выходным у магазина «Азбука вкуса».

Выяснилось, что статуэтки и бюсты пользуются большой популярностью. «У наших друзей большие головы античных персонажей стоят в шоуруме в современных шапках и платках. Идея — огонь», — написала одна из пользовательниц.

Также жители столицы предположили, что фигуры продают из мастерской гипсовых изделий, что находится неподалеку. Однако к качеству изделий у россиян остались вопросы. «Честно говоря, ужасные поделки. Попахивает девяностыми, когда все продавали кто что мог», — заключил мужчина.

Ранее стало известно, что житель Москвы решил продать свою большую коллекцию подставок под пиво. Десять тысяч бирдекелей мужчина предлагает приобрести почти за миллион рублей.

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