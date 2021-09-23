Трехлетний россиянин заперся один в квартире в Москве

Трехлетний мальчик запер дверь в квартиру в Москве, пока его мать выносила мусор. В результате женщине пришлось вызывать спасателей. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил официальный Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в районе Южное Бутово. На вызов выехали сотрудники Московского авиацентра. Старший дежурный смены, спасатель Дмитрий Дмитриев рассказал, что пока матери не было дома, ребенок захлопнул дверь и щелкнул задвижкой. Квартира находится на третьем этаже многоэтажки.

«Чтобы освободить ребенка, мы воспользовались трехколенной лестницей и проникли к нему через окно», — пояснил Дмитриев.

Мальчик не пострадал. Спасатели открыли дверь изнутри и впустили мать.

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