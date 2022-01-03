Тренер по фигурному катанию назвала способ избавления от боязни льда

Тренер по фигурному катанию Ольга Чернышева в беседе с «Мослентой» назвала способ избавить ребенка от боязни льда. Она отметила, что многие дети поначалу довольно слабы для столь непростого вида спорта, поэтому начинать всегда стоит с общей физической подготовки, а только потом надевать им коньки.

«Когда впервые надеваем ребенку коньки и выводим его на лед, мы, конечно, боимся, что он упадет. Все ставят на коньки по-разному. Я могу рассказать, как ставлю я. У меня ребенок на лед выползает», — поделилась Чернышева.

Тренер подчеркнула: она просто не может допустить, чтобы ребенок на льду испытал страх или какое-то еще негативное чувство. Все его переживания должны быть исключительно позитивными. «Впоследствии малыш должен говорить, что пойдет на каток, потому что ему там здорово. Поэтому знакомить его с новым местом нужно методом, который ему хорошо известен. А ползать умеют все дети», — объяснила собеседница «Мосленты».

«Это другая, скользкая среда. Чтобы не бояться встать, нужно к ней привыкнуть. Поэтому сначала ребенок прощупывает лед руками. Потом мы начинаем на льду поворачиваться — на спину, на живот. После этого сидим на нем, по-всякому двигаемся… А потом я ему говорю: «Вставай!». Если ребенок уже не боится, он встанет», — подробно описала свой метод Чернышева. Она добавила, что показывает ученику, как правильно встать: сначала нужно согнуть одну ногу, потом опереться обеими руками о лед, подняться.

«Одни делают это с трудом, у других получается легко. Очень важное значение имеет именно умение встать. Если ребенок до этого хорошо поползал, а потом самостоятельно встал, значит, с ним можно двигаться на льду», — заключила тренер.

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