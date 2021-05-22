Тренер по фигурному катанию выстрелил москвичке в голову

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пыталась договориться с ним о занятиях. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, москвичка вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы обсудить уроки с ним. Однако мужчина встретил женщин в подъезде с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном.

Что стало причиной стрельбы, не уточняется. О состоянии потерпевшей также не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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