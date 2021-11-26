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Тренировка бойцов ММА в Москве стала мемом

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Тренировка бойцов ММА в Москве стала мемом
Кадр: @rizvanmma / TikTok

Среди пользователей TikTok набирают популярность видео пользователя с ником Rizvan MMA. Один из роликов, опубликованный в середине ноября, стал мемом.

На кадрах автор показывает тренировку бойцов и упражнение «проход в ноги». Видео смонтировано под микс композиции 50 Cent и лезгинки. Ролик собрал уже 654 тысячи лайков и свыше 12 тысяч комментариев.

Один из похожих роликов спортсмен подписал «Работаем Москва метро Люблино» — этот комментарий стал названием мема. Пользователи начали публиковать аналогичные видео с такой же подписью. На большинстве из них они повторяют упражнение спортсменов.

Авторы некоторых видео встроили звучащую в оригинале музыку под видеоигры.

Мем также распространился и в других соцсетях, пользователи которых порассуждали, как изменился бы мир, если бы все в нем проявляли такое же усердие, как и спортсмены.

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