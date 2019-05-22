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«Тренировку» на высоковольтной ЛЭП в Подмосковье сняли на видео

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В подмосковном Серпухове рабочий занялся физкультурой во время работ по установке новых высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). Соответствующая видеозапись появилась в сообществе «Подслушано Серпухов» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина отвлекается от работы и начинает подтягиваться на ЛЭП. «Техника безопасности — не помеха спорту», — говорится в подписи к посту.

Пользователи сети оценили размещенный ролик. «Уличные тренировки! Круто!» — отметил один. «Вот так турник, тоже такой хочу, но, боюсь, он ко мне в квартиру не влезет», — высказался другой. «Кого-то скоро уволят», — предположил третий.

Записью также заинтересовались в Минэнерго области, пишет «Подмосковье сегодня».

«Сообщения о таких уличных экстремалах и любителях селфи на высоте мы, увы, нередко получаем. Но вот уж никак не с электромонтерами в главных ролях», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Кукушкин, добавив, что по такой линии, если бы она находилась под своим обычным напряжением в 500 киловольт, даже ходить опасно.

Он также напомнил о требованиях безопасности на территориях охранных зон, в частности, о том, что на опоры воздушных ЛЭП подниматься запрещено, равно как и набрасывать на провода посторонние предметы, а также разжигать вблизи опор огонь, мусорить, рыбачить и запускать летательные аппараты.

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