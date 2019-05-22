«Тренировку» на высоковольтной ЛЭП в Подмосковье сняли на видео

В подмосковном Серпухове рабочий занялся физкультурой во время работ по установке новых высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). Соответствующая видеозапись появилась в сообществе «Подслушано Серпухов» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина отвлекается от работы и начинает подтягиваться на ЛЭП. «Техника безопасности — не помеха спорту», — говорится в подписи к посту.

Пользователи сети оценили размещенный ролик. «Уличные тренировки! Круто!» — отметил один. «Вот так турник, тоже такой хочу, но, боюсь, он ко мне в квартиру не влезет», — высказался другой. «Кого-то скоро уволят», — предположил третий.