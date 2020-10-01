Треть москвичей переведут на удаленку

Московских работодателей с 5 по 28 октября обяжут перевести 30 процентов сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, изменения коснутся сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, говорится в сообщении.

Кроме того, новые правила не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

Собянин также отметил, что в Москве вслед за ростом числа случаев заражения COVID-19 резко выросла статистика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю. При этом мэр выразил надежду на то, что более тяжелых решений в связи с распространением инфекции принимать не придется.

В Москве за последние сутки выявили 2418 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 295 019. В России за все время пандемии выявили более миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 185 231. За последние сутки число зараженных увеличилось на 8945.

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