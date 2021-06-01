Третья вакцина от COVID-19 «КовиВак» поступила в Москву

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, поступила в Москву. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения, пишет РБК.

В настоящее время москвичам доступно три тысячи доз препарата, прививки им начнут делать в ближайшее время.

На данный момент в Москве можно привиться еще двумя вакцинами, помимо «Спутника V» во всех поликлиниках стала доступна также «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

«КовиВак» представляет собой живую вакцину на основе цельного инактивированного вируса.

15 мая стало известно, что прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все вакцинированные чувствуют себя хорошо, 99 процентов не болеют после процедуры.

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